Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в людях?

В последние годы ученые много говорят об эмоциональном интеллекте, который ценится у работодателей едва ли не больше, чем hard skills и IQ. Что же это за “зверь” такой, широко востребованный в профессиональной среде? Это всего лишь навсего умение понимать других людей - хотя, безусловно, слова “всего-навсего” тут не очень уместны. Ведь развитым эмоциональным интеллектом может похвастаться далеко не каждый человек. Считается, что счастливчики как никто другой умеют договариваться с собеседником, правильно реагировать в сложных ситуациях и разруливать их без негативных последствий, а также принимать решения. Наверное, каждому знакома ситуация - босс или коллега сделал замечание, вы расстроились, а может быть, даже начали спорить или вступили в конфликт. Человек с эмоционально развитым интеллектом никогда бы себе такого не позволил - он умеет отделять мух от котлет, что есть эмоции от дела. Критику он воспринимает адекватно, без истерики и попыток доказать, что оппонент не прав, никогда не станет пререкаться с начальством и сослуживцами. Умение понимать других людей - важное качество, как ни крути. Пройдите наш тест и узнайте, обладаете ли вы этим редким даром.

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