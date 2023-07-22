Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в дизайне?

Каждому человеку хочется возвращаться с работы в уютный, гармоничный и радующий глаз дом. Кто-то во время ремонта квартиры прибегает к услугам профессиональных дизайнеров, кто-то обходится собственными силами, обращаясь за помощью исключительно к интернет-источникам. В последние годы, как отмечают эксперты в области дизайна интерьера, наибольшей популярностью пользуется минимализм. Для него характерно использование таких материалов, как дерево, камень или мрамор, а также их имитация. Несмотря на то, что для этого стиля характерен минимум оттенков, как правило, примерно в одной и той же светлой цветовой гамме, специалисты советуют не бояться цветных акцентов. Они привнесут в интерьер изюминку, сделают его более энергичным и живым. Среди популярных оттенков в оформлении дома в этом году - Viva Magenta от Pantone. Этот цвет в зависимости от исполнения и освещения может выглядеть как теплым, так и холодным, то есть он универсален и подходит совершенно для любого интерьера. Достаточно будет привнести акцент в виде цветных штор, подушки или покрывала, чтобы комната заиграла совсем иными красками. Хотите проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в дизайне интерьера? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего теста.

Показать полностью