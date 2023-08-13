Тест: насколько хорошо вы понимаете других?

Во время разговора стоит внимательно следить не только за речью собеседника, но и за его мимикой. Иногда она способна рассказать об истинном настроении и намерениях человека гораздо больше, чем слова. Кстати, умение понимать другого по его выражению лица дано не только людям, но и братьям нашим меньшим. Не так давно психолог Стэнли Корен сделал заявление - собаки очень чутко и внимательно реагируют на мимику хозяина. Любопытно, что отрицательное впечатление на собак производит не только повышенный и грозный голос, нахмуренные брови и недовольный взгляд. Не меньше их отпугивает неподвижное, как у манекена, выражение лица. По мнению психологов, равнодушие и гнев для собак находятся на одной чаше весов. Кстати, людей покерфейс тоже отпугивает, поскольку они воспринимают его владельца как человека самодовольного, с завышенной самооценкой или скрывающего личную неприязнь. Неподвижные лица, по наблюдениям ученых, пугают и младенцев - они начинают волноваться, плакать, учащается сердцебиение, а в кровь выбрасываются гормоны стресса. Способны ли вы по мимике человека угадать его истинное настроение? Проверьте себя с помощью нашего теста.

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