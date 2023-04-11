Тест: насколько хорошо вы помните столицы?

В школьные годы на уроках географии все мы знакомились с картой мира и учили наизусть названия столиц разных государств. Но мало кто знает, что не всегда “главные города” были таковыми - порой на протяжении истории страны столицу переносили из одного места в другое. Так произошло, например, со столицей Японии. В старину считалось, что центром страны станет тот город, в котором располагается императорский двор. А поскольку он регулярно переезжал из одного уголка Японии в другой, то столица за все время существования страны перемещалась десятки раз. Дольше остальных в этом статусе находился город Киото (в переводе это означает “столичный город”), который являлся столицей на протяжении тысячи с лишним лет - с 794 по 1868 года. В дальнейшем центр Японии переместился в город Токио. Любопытно, что что изначально и Киото, и Токио носили совсем другие названия: Хэйан-кё и Эдо соответственно.

Перенос столицы из одного города в другой - явление нередкое, с ним сталкивались многие страны. Сможете ли вы вспомнить, какие названия носят центры того или иного государства в настоящее время? Проверьте свое знание географии с помощью нашего теста.