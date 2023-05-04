Тест: насколько хорошо вы помните сериалы 90-х?

В 1990-е годы на экраны вышло множество сериалов, которые впоследствии получили статус культовых - одни только “Секретные материалы” превратились в настоящий культурный феномен. Некоторые телешоу даже были перезапущены в наше время. Например, сериал о магии и ведьмах “Зачарованные”, первый сезон которого вышел на экраны в 1998 году, был переснят с поправкой на современные реалии в 2018-м. Любопытно, что до этого ремейк пытались запустить уже два раза, но что-то все время шло не так. Третья попытка тоже не увенчалась успехом - поклонники оригинального сериала раскритиковали новых “Зачарованных” еще до того, как пилотный эпизод вышел на экраны. Актрисы, сыгравшие главные роли в старых добрых “Зачарованных”, отнеслись к ремейку по-разному. Холли Мэри Комбс (Пайпер Холливел) сочла, что его создатели просто решили заработать на популярном названии, а Шеннен Доэрти (Прю Холливел), напротив, встретила выход новых “Зачарованных” в целом положительно. Единственное, что ей не понравилось в перезапуске - упор на феминизм.

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