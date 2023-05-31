Тест: насколько хорошо вы помните мультфильмы СССР?

Мультфильмы любят все от мала до велика. Взрослые создают нарисованные истории для малышей, но и сами с удовольствием наблюдает за веселыми приключениями персонажей. Несколько лет назад на международном анимационном фестивале “Лапута”, который проходил в Токио, ведущие кинокритики и аниматоры выбрали 150 лучших мультиков всех времен и народов. Советские и российские мультфильмы также вошли в этот список - в общей сложности 14 названий, но одно из них расположилось на почетной первой строчке. Как нетрудно догадаться, этим мультиком-триумфатором стал “Ежик в тумане” (1975) Юрия Норштейна. Его признали лучшим образцом мультипликации во всем мире. Кстати, на второй строчке рейтинга также творение Юрия Норштейна - “Сказка сказок” 1979 года. По мнению критиков, этот мультфильм стоит в одном ряду с фильмами Тарковского или картинами Пикассо. Однозначный шедевр. Кроме того, в рейтинг вошли такие отечественные мультфильмы, как “Снежная королева” (1975, 17 место), мультфильмы про Чебурашку Романа Качанова (1971, 42 место), “Старик и море” Александра Петрова (1999, 45 место) и т.д.

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