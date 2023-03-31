Тест: насколько хорошо вы помните героев Хаяо Миядзаки?

Имя Хаяо Миядзаки известно даже тем, кто не увлекается японской мультипликацией. Аниматор, сценарист и режиссер, ставший настоящей легендой, родился в Токио. Однако в дальнейшем семья, в которую, помимо самого Миядзаки, входили отец, мать и три брата, много путешествовала по стране. Дело в том, что мать мультипликатора страдала от продолжительной болезни. В поисках лучшего лечения они переезжали из города в город. В дальнейшем исследователи множество раз предполагали, что этот период жизни Хаяо Миядзаки послужил источником вдохновения для создания мультфильма “Мой сосед Тоторо”. Отец будущего аниматора работал в компании по производству авиационных деталей Miyazaki Airplane, которая принадлежала его брату. Благодаря этому обстоятельству Хаяо заинтересовался авиацией. В его мультипликационных картинах не раз появлялись различные летательные аппараты, кроме того, Миядзаки публиковался в специализированных журналах по моделированию.

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