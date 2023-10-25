Тест: насколько хорошо вы помните вселенную Гарри Поттера?

Волшебный мир, созданный Джоан Роулинг, таит в себе множество секретов. Наверное, писательница могла бы сопроводить комментариями каждую строчку саги и рассказать, как она придумывала ту или иную деталь сюжета или магической вселенной. Так, например, Роулинг поделилась с поклонниками поттерианы воспоминаниями о том, как создавала заклинания, которые звучат на страницах книг. Заклятие «Авада Кедавра», которое мгновенно убивает того, на кого направлено, появилось благодаря распространенному слову «абракадабра». По одной из версий, в арамейском языке оно означало «пусть эта вещь будет уничтожена», на нее и опиралась Роулинг. Заклинание «Экспеллиармус», выбивающее из рук волшебную палочку, происходит от латинских слов expel («вытаскивать», «изгонять») и arma («оружие»). Пыточное заклинание «Круцио» опять же уходит своими корнями в латынь. В переводе с латинского crucio означает «я пытаю», неудивительно, что Джоан Роулинг выбрала такую форму для одного из непростительных заклятий, запрещенных Министерством магии. Его применение в волшебном мире карается смертью.

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