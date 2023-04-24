Тест: насколько хорошо вы помните фильм "Человек с бульвара Капуцинов"?

Первый в истории кинематографа вестерн был снят в 1903 году, мало-помалу этот жанр обрел удивительную популярность. Вершиной его считается картина “Искатели” Джона Форда, вышедшая в 1956 году - Американский институт кинематографии признал этот вестерн лучшим образцом в своем жанре. В советском кинематографе сложился свой собственный жанр - истерн, сохраняющий почти все характерные особенности жанра, но действие его разворачивается не на Диком Западе, а на юге СССР, в Средней Азии, на Кавказе или в Сибири. “Человек с бульвара Капуцинов”, вышедший в 1987 году, относится к жанру “красного вестерна” - такое название он получил по аналогии со “спагетти-вестернами”, снятыми в Италии. Городок Санта-Каролина, в котором происходит действие фильма Аллы Суриковой, был построен к Крыму, в Тихой бухте неподалеку от Феодосии. По сути, это был фасад, который подпирали деревянные балки. Однажды эти конструкции чуть не унесло в море - только по счастливой случайности декорации удалось спасти.

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