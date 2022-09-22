Тест: насколько хорошо вы помните фильм «Асса»

“Индийское кино по-русски”, - именно такой фильм собирался снимать Сергей Соловьев, он хотел, чтобы получившийся продукт был коммерчески успешным и понятным широкому зрителю. Однако вопреки режиссерскому замыслу “Асса” стала картиной “не для всех”. Во многом на это повлияла музыка, которая в ней звучала - композиции Бориса Гребенщикова, группы “Кино”, Юрия Чернавского в СССР были “подпольными”, непризнанными на официальном уровне. Однако это не мешало ей быть популярной у молодежи и не только. Сергей Соловьев рассказывал, что на премьере фильма люди в зриельном зале встали во время песни БГ “Под небом голубым”, точно так же, как во время звучания гимна Советского Союза. Воспоминание об этом моменте осталось с режиссером на всю жизнь. Кстати, интересно, что массовка в “Ассе” снималась безвозмездно - как благодарность за участие в съемках Соловьев организовал для добровольцев концерт группы “Кино”. Именно тогда было снято исполнение песни “Мы ждем перемен” - реакция публики в кадре была самая что ни на есть настоящая.

Смотрели ли вы “Ассу”? Пройдите наш тест и проверьте себя на знание культового фильма конца 1980-х.