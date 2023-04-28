Тест: насколько хорошо вы помните фильм «12 стульев»?

С обаятельным мошенником и авантюристом Остапом Бендером так или иначе знакомы представители всех поколений. Кто-то читал книги Ильфа и Петрова, кто-то смотрел экранизации, третьи, по крайней мере, просто в курсе того, чем именно прославился известный в отечественной культуре персонаж. Но немногие знают, что у Бендера был прототип - реальный человек, похождения которого вдохновили тандем писателей на создание романа “Двенадцать стульев”, а затем и “Золотого теленка”. Прототип Остапа Бендера был известен под именем Осип (или Остап) Шор. Он появился на свет в Одессе, и, как сообщают достоверные источники, свой авантюрный склад характера продемонстрировал еще в студенческие годы. На протяжении года Шор учился в петроградском Технологическом институте, а затем без копейки денег вернулся в родную Одессу. Как ему это удалось? Будучи незаурядным актером, Осип Шор по пути представлялся то шахматным гроссмейстером, то художником, то кем-то еще, втирался в доверие к людям и получал их протекцию.

Насколько хорошо вы знакомы с биографией Остапа Бендера? Помните ли вы известную советскую экранизацию “Двенадцати стульев”? Проверьте себя с помощью нашего теста.