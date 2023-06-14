Тест: насколько хорошо работает ваше пространственное мышление?

Что именно означает термин пространственного мышления и какие преимущества оно дает своему обладателю? Под этим типом мышления понимается возможность ориентироваться в трехмерном пространстве, представлять себе те элементы, которые в нем расположены, и их соотношение друг с другом. Особенно полезно обладать этим навыком архитекторам, дизайнерам, художникам-постановщикам в кино и театре, представителям других профессий, сфера деятельности которых напрямую связана с пространством и его оформлением. Но и в быту пространственное мышление будет весьма полезным - например, во время дорожного движения, когда необходимо определять на глаз промежуток между автомобилями и т.д. Исследователи говорят, что этот тип мышления дан от рождения каждому человеку, однако развит он у всех по-разному. У кого-то не возникает никаких проблем с пространством и объемом, другие же плохо в них ориентируются. К счастью, если есть такое желание, пространственное мышление можно развить с помощью специальных упражнений.

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