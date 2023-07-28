Тест: насколько хороший из вас бизнесмен?

Идея открыть свой собственный бизнес приходит в головы многих людей. Кто-то отказывается от нее на первоначальном этапе и ищет другие возможности заработать деньги, кто-то стремится пройти путь до конца и стать заправским бизнесменом. Почему же у одних получается достичь желаемой цели, а у других - нет? Причина, как считают специалисты из Колумбийской бизнес-школы в Нью-Йорке (США) и Университетского колледжа Лондона (Великобритания), кроется в личностных качествах. Эксперты хотели выяснить, насколько влияют черты характера на успех в бизнесе и правда ли, что милые и мягкие люди куда реже становятся удачливыми бизнесменами. Ученые проанализировали данные более трех миллионов человек и пришли к выводу - действительно, добрый нрав способен сыграть с потенциальными дельцами злую шутку. Дело в том, что такие люди очень отзывчивы, а значит, их куда проще склонить к своей точке зрения и обвести вокруг пальца. Кроме того, они легко относятся к деньгам и расстаются с ними без особой грусти. Соответственно, довольно часто им не удается сохранить свои финансы и увеличить доход. Хотите узнать, насколько хороший бизнесмен получится из вас? Наш новый тест подскажет ответ.

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