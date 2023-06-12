Тест: насколько хорошее у вас чувство юмора?

Наукой давно установлено - чем лучше у человека развито чувство юмора, тем сильнее тянутся к нему окружающие. Причина кроется не только в том, что вместе с талантливыми шутниками нам не так скучно. Дело в том, что смех положительно воздействует на организм, и, вероятно, поэтому подсознательно мы тянемся к его источникам. Когда нам весело, в мозге задействуются центры, отвечающие за удовольствие, и тут уж, как говорится, без комментариев - кто же откажется от приятных ощущений? Также, по словам ученых, юмор выступает незаменимым помощником в борьбе со стрессом. В каком-то смысле он несет в себе те же функции, что эскапизм (побег от реальности в мир мечты) и сублимация (направление эмоций в какое-то мирное русло) - то есть помогает отстраниться от вещей, которые причиняют дискомфорт. Бороться с негативом можно, листая забавные мемы или читая смешные истории, но еще эффективнее будет шутить самому. Ведь шутки помогают по-другому взглянуть на проблему, и, возможно, найти рецепт ее решения.

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