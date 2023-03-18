Тест: насколько грамотно вы ведете свой бюджет?

В наши дни в интернете и офлайн можно найти огромное количество курсов по финансовой грамотности. Эксперты в этой области обещают научить каждого желающего планировать свои доходы и контролировать расходы, экономить средства и время. Огромное количество советов можно свести к нескольким важным тезисам. В первую очередь профессионалы советуют понять, на что вы расходуете большую часть своих кровных. Это поможет понять, на что уходят деньги, и оценить, насколько рационально они расходуются. На втором этапе необходимо научиться составлять списки - так вы сможете наглядно оценить свои краткосрочные и долгосрочные цели, рассчитать свои финансовые возможности. Ведение домашней бухгалтерии тоже значительно упростит достижение полученной цели. Когда наглядно видишь, сколько денег в месяц уходит на не самые необходимые вещи, начинаешь понимать, что вместо покупки очередной шоколадки можно отложить эти средства на будущее, подкопить и приобрести то, на что обычно “денег вечно не хватает”.

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