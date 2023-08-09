Тест: насколько Фортуна вас любит?

С давних пор люди верили в удачу и стремились всеми способами привлечь ее. Многие до сих пор пользуются всевозможными талисманами и оберегами, верят в приметы и имеют свои собственные маленькие ритуалы, призывающие Фортуну на помощь. В число суеверных людей входят и мировые знаменитости. В интервью они делятся своими рецептами на тему “как приманить удачу”. Например, светская львица Пэрис Хилтон призналась, что каждый день ровно в 11:11 посылает запросы на исполнение своих желаний в Космос. По ее словам, таким образом ей уже удалось воплотить в реальность множество своих задумок. Кроме того, Пэрис рассказала, что то и дело стучит по дереву во избежание сглаза. А модель Хайди Клум повсюду носит с собой свои молочные зубки. Она хранит их в специальном мешочке и верит, что именно этот талисман оберегает ее от недоброжелателей. Актриса Кэмерон Диас считает, что удачу и везение ей приносят любимые розовые стринги - она надевает их всякий раз, когда ей необходимо заручиться поддержкой Фортуны. Нужно ли вам прибегать к каким-то ухищрениям, чтобы привлечь богиню удачи на свою сторону или вы и без того являетесь ее любимчиком? Узнайте с помощью нашего теста.

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