«Наши люди в булочную на такси не ездят»: угадайте советский фильм по цитате (тест)

Шесть цитат, три варианта ответа и один шанс доказать, что советское кино у вас в голове живёт без подсказок.

Есть фильмы, которые с трудом вспомимаются по сюжету, но нереально забыть по репликам. Советское кино в этом смысле - чемпион: одна фраза, и в голове уже включается голос актёра, интонация, музыка и даже выражение лица героя. Эти цитаты не просто ушли в народ - они стали частью разговорной речи, мемами задолго до слова «мем», и до сих пор всплывают в самых бытовых ситуациях.

Сегодня у нас тест именно на это - на узнавание с полуслова. Никаких кадров, никаких подсказок по актёрам и годам: только реплика и ваша память. Иногда будет легко, иногда придётся подумать, потому что варианты ответов подобраны так, чтобы сбивать с толку.

Правила простые: шесть цитат и три фильма в качестве ответа на выбор. Один вариант правильный, два - нет. Проверьте себя и посмотрите, насколько крепко в вас сидит советская киноклассика.