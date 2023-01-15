Тест на зрительную память, который проходят всего 10 человек из 100
Проверьте, насколько хороша ваша память.
Что такое зрительная память? Как правило, под этим понятием понимается то, что человек способен запомнить в виде некоего зрительного образа, который не всегда возможно описать словами в мельчайших деталях. На самом же деле, говорят некоторые ученые, никаких отдельных типов памяти, в том числе зрительного, не существует. Есть лишь отдельные хранилища памяти, которые исследователи разделяют на кратковременное (или рабочее) и долговременное. Кратковременная память, как нетрудно догадаться, имеет ограниченный объем, с ее помощью человек способен одновременно удерживать информацию о четырех объектах. А вот долговременная память может длиться даже на протяжении нескольких лет. Эта система памяти имеет гораздо больший объем, или, согласно отдельным мнениям, неограниченный. В нужные моменты информация извлекается из долговременной памяти и перемещается в рабочую память, так как необходима человеку для каких-то целей.
Согласиться или не согласиться с такими выводами ученых - личное дело каждого. Если вы хотите проверить, насколько хорошей зрительной памятью можете похвастаться, пройдите наш тест. Он подскажет, стоит ли вам потренировать свою память или она у вас и без того прекрасная.