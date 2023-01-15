Тест на зрительную память, который проходят всего 10 человек из 100

Что такое зрительная память? Как правило, под этим понятием понимается то, что человек способен запомнить в виде некоего зрительного образа, который не всегда возможно описать словами в мельчайших деталях. На самом же деле, говорят некоторые ученые, никаких отдельных типов памяти, в том числе зрительного, не существует. Есть лишь отдельные хранилища памяти, которые исследователи разделяют на кратковременное (или рабочее) и долговременное. Кратковременная память, как нетрудно догадаться, имеет ограниченный объем, с ее помощью человек способен одновременно удерживать информацию о четырех объектах. А вот долговременная память может длиться даже на протяжении нескольких лет. Эта система памяти имеет гораздо больший объем, или, согласно отдельным мнениям, неограниченный. В нужные моменты информация извлекается из долговременной памяти и перемещается в рабочую память, так как необходима человеку для каких-то целей.

Согласиться или не согласиться с такими выводами ученых - личное дело каждого. Если вы хотите проверить, насколько хорошей зрительной памятью можете похвастаться, пройдите наш тест. Он подскажет, стоит ли вам потренировать свою память или она у вас и без того прекрасная.