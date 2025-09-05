Тест на зоркость: в «Истории игрушек» есть отсылка на «Сияние» Кинга — за 30 лет ее заметил не каждый, а что насчет вас? (фото)

Согласитесь, культовый фильм ужасов по Стивену Кингу «Сияние» (1980) и старый-добрый мультфильм «История игрушек» (1995) кажутся абсолютными противоположностями, живущими на разных полюсах кинематографа.

Казалось бы, что у них может быть общего? Ну, например... ковёр. Да, не все заметили, но в «Истории игрушек» есть забавная пасхалка для поклонников экранизации Кинга.

Помните, когда Вуди и Базз попадают в комнату Сида — того самого мальчика, который издевается над игрушками? Именно там и можно разглядеть знаменитый ковёр с гипнотическим узором из отеля «Оверлук».

Интересно, что само «Сияние» изначально не стало хитом, в прокате фильм собрал скромные 47 миллионов долларов. Но со временем он превратился в настоящую культовую классику, пугая все новые и новые поколения зрителей.

Его образы — бесконечные коридоры, красные интерьеры, безумец с топором и его зловещее лицо — прочно въелись в поп-культуру. А тот самый ковёр стал таким же узнаваемым символом безумия и потустороннего ужаса.

Создатели «Истории игрушек» использовали этот элемент не случайно. Комната Сида — это самое страшное и опасное место в мире игрушек, своего рода их собственный «Оверлук». И помещая туда узор из фильма ужасов, аниматоры тонко намекают: для наших героев начался самый настоящий кошмар.

Таким образом, этот ковёр — не просто отсылка, а гениальная режиссёрская находка. Она работает на подсознательном уровне, добавляя сцене дополнительный слой напряжения и чёрного юмора.

Идеальный пример того, как одна деталь может рассказать целую историю — стоит только присмотреться.

Ранее мы писали: «Сумерки» и «50 оттенков» появились из-за катастрофы: такой популярности ни одна экранизация трагических событий не добилась