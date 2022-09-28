Тест на зоркость: сможете ли увидеть эти фигуры

Наибольшую часть информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения. К сожалению, оно очень хрупкое: согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, около 1,3 миллиарда человек на планете имеют те или иные нарушения зрения, а порядка 36 миллионов страдают слепотой. Цифры кажутся неутешительными, однако специалисты утверждают: 80% глазных нарушений и заболеваний можно предотвратить. В число самых распространенных нарушений входят рефракционные (близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пресбиопия), макулодистрофия (поражение сетчатки глаза и нарушение центрального зрения), глаукома, катаракта, косоглазие, дальтонизм… Кстати, у последнего нарушения существует есколько видов - протанопическая дихромазия, когда человек не различает красный цвет; дейтеранопическая дихромазия (отсутствие зеленого цвета), тританопическая (отсутствие синего) и т.д. В крайне редких случаях человек может видеть мир в черно-белом цвете - в прямом смысле слова.

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