Тест на знание знаменитостей: сможете набрать хотя бы 6 верных ответов?

Знаменитостям не чуждо ничто человеческое. Так же, как и простые смертные, голливудские небожители в свободное время предаются любимым занятиям и хобби. Некоторые из них кажутся совершенно несовместимыми с имиджем звезды. Например, Джордж Клуни периодически вспоминает свою юность и в перерывах между съемками в блокбастерах… шьет обувь. Как оказалось, до того, как стать актером, Клуни осваивал ремесло обувщика в мастерской. Затем он стал знаменитостью и необходимость зарабатывать себе на жизнь шитьем ботинок исчезла, а вот занятие превратилось в любимое хобби. А сексуальная блондинка Кайли Миноуг однажды призналась, что увлекается игрой в скрэббл (аналог игр “Эрудит” и “Словодел”). Поп-дива не только обожает игры на эрудицию - она может похвастаться докторской степенью по медицине Университета Раскина. По словам певицы, ее любимое времяпровождение - играть в скрэббл вместе с друзьями и родственниками.

Сможете ли вы угадать, как любят проводить свой досуг кумиры миллионов? Для тех, кто хорошо разбирается в мире звезд или хочет проверить свою интуицию, мы приготовили увлекательный тест. Слабо ли вам ответить на все вопросы?