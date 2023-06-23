Тест на знание жизни в СССР, который вызовет у вас мощный приступ ностальгии

Представители нового поколения знают о жизни в СССР исключительно по книгам или фильмам, рассказывающим о той эпохе. А вот какими были советские реалии без художественных прикрас, знают те, кому довелось увидеть их лично. Одной из главных особенностей, о которой хотя бы понаслышке знает молодежь, является тотальный дефицит. Несмотря на то, что цены на товары и магазинах были фиксированными и не слишком высокими, необходимо было хорошо постараться, чтобы этот товар заполучить. Конфеты, консервы, сыр и многие другие продукты появлялись на прилавках не так уж часто, а когда это наконец происходило, то нужно было выстоять целую очередь, чтобы приобрести желаемое - и не факт, что товар не иссяк перед носом у толпы покупателей. В связи с острым дефицитом каждый уважающий себя советский гражданин держал про запас овощные или рыбные консервы, тушенку и сгущенку. Их извлекали из кладовки по праздникам, например, под Новый год или на день рождения, а также с приходом дорогих гостей.

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