Тест на знание животных: проверьте себя

Животный мир удивителен и многообразен. Глядя на некоторых представителей фауны, сложно поверить в то, что эти фантастические с виду существа обитают на нашей планете. Например, аксолотль внешне напоминает миниатюрного инопланетянина, но на самом деле является личинкой мексиканской амбистомы - хвостатой амфибии. Свое название он получил от ацтекского слова, которое можно перевести как “играющий в воде”. Существует несколько вариантов окраса аксолотля - некоторые из них, например, серый с черными пятнышками, встречается в природе, другие - “арлекин”, золотой и белый альбинос - были выведены в результате лабораторных работ. Аксолотлей можно завести у себя дома в аквариуме, правда, придется крайне ответственно подойти к условиям содержания - это очень нежные существа. Перед тем как заселять их в воду, специалисты рекомендуют сделать ее анализ, чтобы не навредить хрупкому здоровью животного.

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