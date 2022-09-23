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Тест на знание животных: проверьте себя

23 сентября 2022 16:15
Тест на знание животных: проверьте себя

Как хорошо вы знаете мир фауны?

Животный мир удивителен и многообразен. Глядя на некоторых представителей фауны, сложно поверить в то, что эти фантастические с виду существа обитают на нашей планете. Например, аксолотль внешне напоминает миниатюрного инопланетянина, но на самом деле является личинкой мексиканской амбистомы - хвостатой амфибии. Свое название он получил от ацтекского слова, которое можно перевести как “играющий в воде”. Существует несколько вариантов окраса аксолотля - некоторые из них, например, серый с черными пятнышками, встречается в природе, другие - “арлекин”, золотой и белый альбинос - были выведены в результате лабораторных работ. Аксолотлей можно завести у себя дома в аквариуме, правда, придется крайне ответственно подойти к условиям содержания - это очень нежные существа. Перед тем как заселять их в воду, специалисты рекомендуют сделать ее анализ, чтобы не навредить хрупкому здоровью животного.

Специально для любителей природы мы подготовили тест на знание мира фауны. Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в животных разных стран. Результаты могут вас удивить, ведь вопросы теста не так просты, как кажется на первый взгляд.

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Елена Королева
Елена Королева
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