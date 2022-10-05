Тест на знание зарубежных писателей: осилят немногие

В советских школах зарубежной литературе был посвящен отдельный курс - школьники знакомились с произведениями таких авторов с мировым именем, как Уильям Шекспир или Гете. Сейчас в школьной программе внимание уделяется лишь отдельным произведениям, и то авторы программы дают учителю возможность самому выбрать, стоит ли изучать иностранных классиков или можно ограничиться изучением родной литературы. Тем не менее все желающие могут ознакомиться с работами заинтересовавших их писателей в интернете или купив книгу в магазине. Не так давно Брэд Лайтхаузер, преподаватель писательского мастерства, рассказал в колонке The New Yorker, какие слова-паразиты были характерны для известных авторов - они использовали их по многу раз в своих произведениям. Так, например, Лайтхаузер выяснил, что фантаст Герберт Уэллс питал особую сладость к слову “тотчас”, а автор “Ярмарки тщеславия” Уильям Теккерей - “бесхитростный”.

Имена зарубежных классиков и современников у всех на слуху, но сможете ли вы узнать писателей по их портретам и фото, зачастую не самым распространенным? Пройдите наш тест и узнайте, насколько широк ваш кругозор.