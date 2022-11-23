Тест на знание советской классики: как хорошо вы помните фильмы Гайдая

В Советском Союзе было снято множество прекрасных комедий: "Кавказская пленница", "Самая обаятельная и привлекательная", "Три плюс два" - вот только несколько названий, хорошо знакомых каждому зрителю и всенародно любимых. Самым главным комедиографом СССР был, конечно же, Леонид Гайдай. Искусством он интересовался с самого детства - участвовал в самодеятельности, играл на балалайке, сразу же после выпуска из школы пришёл разнорабочим в Иркутский областной драматический театр. Как сотрудник, он мог бесплатно ходить на все спектакли и настолько увлёкся, что запомнил весь репертуар театра наизусть. После возвращения с фронта Гайдай поступил в студию при Иркутском драмтеатре, начал выступать на сцене, но однажды ему доверили срежиссировать сцену драки в одном из спектаклей. Гайдаю настолько это понравилось, что вскоре он отправился в Москву. Сначала планировал поступить на режиссёра театра в ГИТИС, но по воле судьбы начал учиться на режиссёра кино во ВГИКе - и не пожалел об этом.

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