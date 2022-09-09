Тест на знание советского автопрома: пройдут немногие

Одним из самых ярких периодов в развитии советского автопрома считаются 1960-1970-е годы. Именно тогда с конвейера вышли “запорожец”, Москвич-412, ВАЗ-2101... Граждане СССР понемногу обзаводились личным транспортом - согласно статистике, к середине 1960-х на тысячу человек приходилось в среднем четыре автомобиля. А к середине следующего десятилетия цифры увеличились в несколько раз - до шестнадцати авто на тысячу жителей страны. Правда, с ростом числа водителей начался и рост нарушений. В 1961 году были опубликованы единые во всем СССР “Правила движения по улицам и дорогам”, появились и единые технические паспорта, номерные знаки, бланки водительских удостоверений. Борьба с нетрезвыми автомобилистами также постепенно набирала обороты: если в 1950-х годах гражданина, пойманного на вождении пьяным, наказывали не строже, чем трезвого нарушителя, то с 1968 года за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения могли на год посадить в тюрьму.

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