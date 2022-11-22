Тест на знание советских мультиков, в котором нереально набрать 12/12

Мультфильмы завоевали сердца зрителей по всему миру с самых первых лет своего существования. Мультипликация в современном понимании этого слова возникла ещё в 19 веке, причём до того, как братья Люмьер изобрели кинематограф. В 1877 году был запатентован праксиноскоп - оптический прибор, с помощью которого можно было видеть последовательность из нескольких рисунков в виде плавного движения. Аппарат, придуманный французским изобретателем и художником Эмилем Рейно, стал безумно популярным. К слову, учёные убеждены, в том что первая мультипликация появилась ещё в глубокой древности в эпоху палеолита. В убежище древних людей на юге Франции было обнаружено 50 каменных пластин с рисунками, обгоревших или содержащих следы пепла. По предположениям ученых, при разном освещении, при игре тени и света изображения на пластинках "оживали", становились динамичными, ведь разум людей воспринимает смещение тени и света как движение.

Сможете ли вы угадать популярные советские мультики "вслепую", по одним лишь пиксельным кадрам? Проверьте свою интуицию и знание отечественной мультипликации с помощью этого теста.