Тест на знание советских комедий: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на все 100%

Советские комедии стали настоящим явлением в отечественной культуре. Их пересматривают снова и снова, цитируют в повседневной жизни, а имена режиссеров, актеров и персонажей стали символами эпохи. Любопытно, что комедии, снятые в СССР, популярны и за рубежом. Так, в 2013 году на экраны вышел фильм I love NY (перевести название можно и как "Я люблю Нью-Йорк", и как "Я люблю Новый год") – болливудская комедийная мелодрама, сюжет которой был позаимствован из новогодней трагикомедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

Тест: Если угадаете цитаты из советских фильмов на 14/14, то вы наверняка родились в СССР

По сюжету индиец Рандхир, живущий и работающий в Чикаго, накануне Нового года собирается сделать предложение своей девушке Рии. Однако в канун праздника парень так напивается в компании друзей, что вместо одного из них отправляется в Нью-Йорк. Дальше сюжет можно не пересказывать – перипетии болливудского фильма мало чем отличаются от советского оригинала. Даже главная героиня Тикку, как и Надя Шевелева, работает учительницей.

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