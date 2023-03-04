Тест на знание советских фильмов: проверьте себя

Сразу же после выхода на большие экраны советские фильмы расходились на цитаты. Шутки и остроумные реплики из кинокартин, снятых в СССР, мы используем в своей речи по сей день. Многие из них стали настолько привычными и широко употребляемыми, что сложно вспомнить, в каком конкретно фильме они прозвучали. А некоторые реплики изначально не были прописаны в сценарии - режиссеры разрешали артистам импровизировать и оставляли самые удачные реплики в финальном варианте монтажа. Например, в шедевре Татьяны Лиозновой “Семнадцать мгновений весны” в одной из сцен Штирлиц выходит из машины, замечает рядом милого лопоухого пса, присаживается на корточки и тихо произносит: “Чей же ты, дурашка?” В сценарии никакого пса и уж тем более этой реплики не было - четвероногий оказался на площадке по чистой случайности и побежал к Вячеславу Тихонову. Актер не растерялся и сымпровизировал. Сцена так понравилась Лиозновой, что она решила не переснимать ее.

Насколько хорошо вы знаете известные советские фильмы? Сможете ли с ходу вспомнить, в каким картинах прозвучали эти реплики? Этот тест для тех, кто обожает кинематограф СССР.