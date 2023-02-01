Тест на знание советских фильмов, который проходят без ошибок всего 10% человек

Советский кинематограф подарил нам не только множество прекрасных фильмов, увлекательных сюжетов и любимых актёров, но еще и крылатые фразы, которые мы нередко используем в современной жизни. Интересно, что во многих случаях они не были прописаны в сценарии, а были импровизацией актёров. К числу таковых относится, например, реплика логопеда из фильма "По семейным обстоятельствам". Исполнитель роли Ролан Быков с крайне серьёзным выражением лица сымпровизировал: "У вашей фефочки проблемы с фикцией", в то время как за кадром все сотрудники съёмочной площадки буквально лежали от смеха. Тяжелее всех пришлось Евгению Евстигнееву, который должен был находиться с Быковым в одном кадре. Актёр тщетно пытался сдержать эмоции, но в итоге все-таки не выдержал и в голос рассмеялся. Чтобы не затягивать процесс, - один день съемок обходился довольно дорого - режиссёр решил не переснимать сцену, а оставить её такой, какая она получилась изначально.

Насколько хорошо вы помните советские фильмы? Сможете угадать, из какой известной кинокартины в народ ушли эти реплики? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.