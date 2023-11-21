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Тест на знание русской литературы пройдут лишь отличники: угадайте книгу по цитате

21 ноября 2023 05:17
Тест на знание русской литературы пройдут лишь отличники: угадайте книгу по цитате

Будет непросто, но увлекательно.

Классика русской литературы — это обширный перечень книг, в который входит не только Пушкин, Толстой, Достоевский и Булгаков. Считается, что каждый хорошо образованный человек должен хотя бы раз в жизни ознакомиться с этими произведениями.

На самом деле, многие пренебрегают чтением. Особенно теперь, когда можно не разбирать под микроскопом каждое слово из письма Онегина Татьяне, пытаясь понять его смысл, а просто найти подходящее эссе в поисковиках.

Поэтому тест на знание русской литературы современным школьникам пройти будет непросто. А вот люди, которые застали советскую систему образования, наверняка смогут правильно ответить на все 10 вопросов.

Попробуйте и вы. Узнайте книги по ярким цитатам и проверьте свое знание отечественной классики.

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Фото: Фотобанк - unsplash.com
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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