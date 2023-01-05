Тест на знание русской классики: можно ли назвать вас начитанным человеком?

Русская классическая литература широко известна не только у себя на родине, но и за рубежом. Согласно статистике, в разных странах мира наибольшей популярностью пользуются практически одни и те же русские писатели - за редким исключением. Например, в Германии в настоящее время пальма первенства остается за Львом Толстым, Федором Достоевским и Иваном Тургеневым. В Китае, помимо перечисленных выше авторов, активно читают Николая Гоголя, Максима Горького, Антона Чехова, а также интересуются поэзией: китайцы питают слабость к творчеству Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Анны Ахматовой. В Великобритании в тройку наиболее покупаемых авторов входит, кроме уже названных Толстого и Достоевского, Михаил Булгаков. Но больше всего русскую классику ценят в Японии, где многие современные авторы черпают вдохновение в произведениях Достоевского и Толстого. Японцы одними из первых полностью перевели на свой родной язык все литературное наследие этих авторов.

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