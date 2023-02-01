Тест на знание русской классики, который заваливают 90% образованных людей

Русская литература подарила миру целую плеяду выразительных персонажей, с большинством из которых мы знакомы по школьной программе. Наверняка каждый из нас помнит уроки литературы и задания, посвященные образу того или иного героя. Некоторые из персонажей, созданных классиками, до сих пор заставляют ученых теряться в догадках - был ли он плодом фантазии автора или был позаимствован из каких-то источников? Одним из самых загадочных в литературе является, пожалуй, образ Вия - героя одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. В примечаниях к своему произведению писатель указал, что пересказывает в нем народное предание, причем практически без изменений. Вот только исследователям не удалось обнаружить в славянском фольклоре ни одного персонажа, который хотя бы отдаленно напоминал гоголевского Вия. Некоторые литературоведы убеждены, что Николай Васильевич придумал его сам, другие же считают, что Вий возник не на пустом месте. Среди возможных прототипов страшного создания называют фольклорный образ Касьяна, демонического существа, которое предало Бога и было свергнуто с небес на землю.

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