Тест на знание русского языка: стыдно получить двойку

О том, что русский язык постоянно меняется, хорошо знают лингвисты. Еще Корней Чуковский, который, помимо того что был замечательным детским писателем, занимался исследованиями в области литературы и языка, в своем труде “Живой как жизнь” рассуждал о том, как изменилась наша речь за последние века. Один из примеров, который он приводит - раньше слово “воображать” употребляли в значении “придумывать”, “фантазировать”, “представлять себе”. Позднее оно приобрело еще одно значение - “задирать нос”. “Что он о себе воображает”, - говорим мы о человеке, который много о себе возомнил. Меняется не только значение слов, но и правила орфографии и пунктуации. В настоящее время действуют “Правила русского языка и пунктуации”, утвержденные в 1956 году. Однако некоторые их положения к настоящему времени тоже устарели (например, в словосочетания типа “старуха-мать” дефис ранее не принято было ставить), что снова доказывает, что язык действительно живой и переменчивый.

Тем не менее хрестоматийные правила остаются неизменными. Проверьте, насколько хорошо вы помните уроки русского языка, с помощью нашего теста.