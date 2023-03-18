Тест на знание русского языка: стыдно набрать меньше 7 правильных ответов

В повседневной речи мы произносим слова вслух, даже не задумываясь над тем, насколько правильно это делаем. Редко кто способен посреди разговора залезть в орфоэпический словарик (или, по меньшей мере, в поисковик), чтобы выяснить, на какой слог падает ударение согласно нормам произношения. В русском языке тип ударения свободный - в зависимости от слова или его формы оно может падать на любой слог, но есть и такие языки, в которых ударение является фиксированным. Так, например, в польском языке закрепилось, что акцент ставится на предпоследнем слоге, во французском - на последнем и т.д. Любопытно, что иногда в языке происходят трансформации, и ударение меняет свой тип. В праиндоевропейском языке ударение было свободным, а германских языках оно стало фиксированным - на первом слоге, но впоследствии, в тринадцатом веке, снова стало свободным. Таковым оно остается и по сей день, например, в английском и немецком языке.

Сможете ли вы вспомнить, где в этих словах правильно ставится ударение? Отличите ли разговорный вариант от литературной нормы? Проверьте свою грамотность и языковую интуицию с помощью нашего теста.