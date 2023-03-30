Тест на знание русского языка: его стыдно не пройти

Русский язык в школе изучали все, однако похвастаться стопроцентной грамотностью могут лишь единицы. Кто-то на уроках считал ворон, кому-то не повезло с учителем, третьим же просто тяжело давались новые знания. Однако если есть желание наверстать упущенное и стать грамотнее, можно добиться хороших результатов, следуя простым советам специалистов. По мнению экспертов в сфере языка, повысить уровень своей грамотности можно с помощью регулярного чтения. Правда, необходимо именно читать, а не слушать аудиокниги - мозг запоминает правильное написание слов только с помощью зрительного восприятия. А чтобы процесс обучения шел быстрее, следует выбирать авторов и книги, которые нравятся. Регулярные обращения к словарю тоже способствуют улучшению грамотности. Если возникают сомнения, как правильно пишется то или иное слово, смело открывайте словари - и правильный вариант написания скоро запомнится. Кроме того, специалисты советуют перечитывать написанные тексты на предмет ошибок, а в устной речи - просить грамотных близких исправлять вас в случае необходимости.

Можно ли назвать вас грамотным человеком? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.