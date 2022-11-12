Тест на знание российского кино, в котором почти никто не может набрать хотя бы 12 верных ответов

Первые в истории мирового кинематографа показы, организованные братьями Люмьер, состоялись в декабре 1895 года. А уже через несколько месяцев после этих исторических киносеансов фильмы начали создавать и в России. Поначалу на пленку записывали фрагменты из жизни императорской семьи - они были сняты в жанре документальной хроники. А спустя некоторое время стартовали съемки игровых кинокартин. “Первое в России синематографическое ателье” было создано фотографом Александром Дранковым, работавшим в том числе при императорском дворе. В 1907 году он совершил визиты в Францию и Великобританию, и, вдохновленный увиденными там кинолентами, пожелал осуществить нечто подобное на родине. В том же году на студии Дранкова стартовали съемки первого отечественного игрового кинофильма по произведению Александра Сергеевича Пушкина “Борис Годунов”. Однако из-за того, что опыта создания такой ленты еще ни у кого не было, съемки остановили. В незавершенном виде “Бориса Годунова” показали в кинотеатрах под названием “Сцены из боярской жизни”.

С момента съемок первой игровой кинокартины в России прошло уже 115 лет. Пройдите тест и узнайте, как хорошо вы знакомы с отечественным кинематографом.