Тест на знание российского кино: угадайте фильм с Хабенским по кадру

В 2022 году Константину Хабенскому, одному из самых востребованных, узнаваемых и популярных актеров отечественного кино, исполнилось 50 лет. Интересно, что родился он в семье, никак не связанной с миром кино: отец был инженером-гидрологом, мать работала учителем математики. В школьные годы Хабенский увлекался спортом, в разное время мечтал стать космонавтом, пожарным, моряком, но об артистической карьере не задумывался - несмотря на то, что однажды довольно успешно сыграл Гамлета в школьной постановке. После получения аттестата и поступления в техникум авиационного приборостроения, который Хабенский бросил после третьего курса, он подрабатывал то тут, то там, пока не оказался монтировщиком в театре. Именно тогда будущий актер понял, что его неудержимо влечет на подмостки, и подал документы в ЛГИТМиК. Впоследствии Хабенский играл на питерских и московских сценах, а затем начал сниматься в кино, которое и сделало его известным на всю страну.

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