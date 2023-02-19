Тест на знание отечественных сериалов: креативное название или бессмыслица?

Сегодня отечественная сериальная индустрия представлена множеством названий - зрители могут найти шоу для просмотра на любой вкус и цвет. Принято считать, что в России сериал как жанр возник уже в постсоветское время, а его предтечей были такие многосерийные фильмы, как “Семнадцать мгновений весны” или “Место встречи изменить нельзя”. Однако немногие помнят название “Днем за днем” - а между тем именно это детище советского телевидения можно с полным правом считать первым отечественным сериалом. Многосерийная картина, выходившая на рубеже 1971 и 1972 года, рассказывала о жизни людей, которых свела судьба в одной коммунальной квартире. В центре сюжета были две семьи Якушевых и Баныкиных. Герои сериала влюблялись, разочаровывались в объекте своей страсти и расставались, ссорились и мирились… “День за днем” имел большой успех у советских зрителей, на киностудию пришло около 300 тысяч писем с восторженными отзывами. В сериале снимались 114 актеров, самые известные из них - Вячеслав Невинный и Нина Сазонова.

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