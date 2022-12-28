Тест на знание новогодних песен: мало кому удается набрать максимальный балл

Помните, как накануне Нового года на уроках музыки разучивали и повторяли праздничный репертуар? Многие песни, которые традиционно звучат под Новый год, были написаны еще в прошлом веке, но до сих пор не утратили своей популярности. Среди них, например, знаменитая и знакомая абсолютно всем малышам и взрослым песенка “В лесу родилась елочка”. Текст для нее был написан еще в 1903 году. Автором стихов была гувернантка Раиса Кудашева, стихотворение про новогоднюю елочку она написала для своих воспитанников, а позднее под псевдонимом опубликовала в журнале “Малютка”. Скромная женщина не желала привлекать внимание к своей персоне. О том, что ее стихи были положены на музыку Еленой и Леонидом Бекманами, Раиса Кудашева узнала только в 1921 году. Она ехала в поезде и случайно услышала, как маленькая девочка напевает ее строки на хорошо знакомый всем мотив. Правда, автор текста еще долгое время предпочитала оставаться в тени. В 1950-х годах она дала интервью крупным советским СМИ, где рассказала, что не искала популярности и славы - просто делала то, без чего не могла жить.

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