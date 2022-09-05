Тест на знание мультиков СССР: справитесь?

Сложно найти ребенка, который не любил бы мультфильмы. Как отмечают специалисты, начинать показывать детям анимированные истории можно уже в возрасте полутора-двух лет - именно в этот период у них возникает интерес к просмотру. Однако включать первый попавшийся мультик психологи не рекомендуют - важно, чтобы он походил по возрасту, чтобы ребенок понимал суть происходящего и не просто развлекался, а развивался. Совсем уж крохам, например, двухлеткам, советуют показывать мультики на основе коротких и простых для восприятия сказок, таких как “Колобок” или “Три медведя”. В идеале было бы неплохо перед просмотром вместе с ребенков прочитать сказку. Мультфильмы со сложным сюжетом (“Дюймовочка”, “Гуси-лебеди”, “Золушка”) можно начинать смотреть детям в возрасте четырех-пяти лет, а те, кто постарше, спокойно могут знакомиться с известными мультиками, состоящими из нескольких серий - про Крокодила Гену и Чебурашку, про Малыша и Карлсона, Винни-Пуха и т.д.

Все мы с детства помним добрые советские мультики и активно цитируем их - вот только не факт, что правильно. Пройдите наш тест и узнайте, как хорошо вы знаете реплики из популярных мультфильмов.