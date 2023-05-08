Тест на знание модных блюд: не опозоритесь ли вы в ресторане?

Большинство людей относятся к еде просто как к еде. Они не имеют ни малейшего представления о гастрономических трендах, которые, между прочим, оказывают свое влияние на развитие международного ресторанного бизнеса и создание новых продуктов питания. Например, одним из трендов 2022 года стало… употребление в пищу насекомых. Не секрет, какое важное воздействие оказывает на на организм белок. Больше всего протеина содержится в мясе, однако не все употербляют его в пищу, и тогда встает вопрос - чем же его заменить? По мнению исследователей, в качестве альтернативного источника белка можно рассматривать насекомых. Выбор необыкновенно большой - около двух тысяч видов считаются съедобными. Поэтому сейчас шеф-повары со всего мира ломают голову над тем, как сотворить из всего этого многообразия нечто вкусное, питательное, приятное для глаза. Кроме того, в прошлом году в числе гастрономических трендов оказались рестораны для бездомных людей, ферментированные продукты и фермерские продукты, выращенные без применения гербицидов и пестицидов.

Ориентируетесь ли вы в кулинарных трендах? Проверьте себя с помощью нашего “вкусного” теста.