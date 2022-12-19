Тест на знание любимых советских фильмов, который стыдно завалить

Классика советского кинематографа - настоящий праздник для любителей “важнейшего из искусств”. Потрясающие актерские работы, увлекательный сюжет, удивительная искренность чувств на экране - за эти и многие другие достоинства миллионы людей до сих пор любят фильмы времен СССР. Однако задумывались ли вы над тем, сколько картин снималась в нашей стране в прошлом столетии? Кажется, что очень много, однако киноведы утверждают, что это не совсем так. По словам специалистов, меньше всего новых киноработ выходило в начале 1950-х годов, когда Иосиф Сталин принял решение: лучше снимать меньше лент, но пусть они будут более качественными. Этот период даже получил название “сталинское малокартинье”, поскольку тогда на экраны выходило всего шесть или семь новых фильмов. А вот уже через несколько лет ситуация в советском кинематографе значительно наладилась - в 1956 году киноведы насчитали более ста новых наименований. При этом картины, выходившие в это время, пользовались успехом у зрителей и специалистов со всего мира.

Как хорошо вы знаете кинематограф времен СССР? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, стоит ли вам на досуге пересмотреть любимые картины или вы и так знаете их наизусть.