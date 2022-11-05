Тест на знание кошек и собак, в котором набрать максимальный балл сможет лишь настоящий эрудит

Домашние животные - неотъемлемая часть жизни многих людей. Мы посвящаем любимым питомцам массу сил и времени, пытаемся понять и предугадать их потребности, чтобы им было хорошо и комфортно. Сегодня развитие технологий помогает наладить коммуникацию не только людям между собой. В последние годы появляется все больше гаджетов и программ, направленных на улучшение взаимодействия хозяев и их домашних любимцев. Так, например, американские специалисты разработали так называемый тактильный телефон. Небольшой электронный кубик, получивший название Petcube, дает возможность владельцу кошки или собаки общаться и играть с питомцем по интернету. Устройство оснащено микрофоном, динамиками, фото- и видеокамерой, что позволяет подзывать четвероногого любимца к камере, делать фото и видео. Кроме того, в Petcube встроен маломощный лазер, с помощью которого можно играть с животным, направляя луч одним касанием. Те, у кого нет кошки или собаки, могут скачать приложение и поиграть со зверюшками из приютов.

Есть ли у вас домашние животные? Насколько хорошо вы понимаете питомцев и как много вы о них знаете? Проверьте себя с помощью нашего “усатого-полосатого” теста.