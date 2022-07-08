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Тест на знание кино СССР: Сможете продолжить цитаты из советских фильмов?

8 июля 2022 17:30
Тест на знание кино СССР: Сможете продолжить цитаты из советских фильмов?

Насколько точно вы помните крылатые фразы из любимых кинокартин?

Советские фильмы – настоящий кладезь смешных, остроумных, жизненных реплик и цитат. Вероятно, поэтому мы до сих пор используем в повседневной жизни фразы вроде "Не виноватая я, он сам пришел!", "Муля, не нервируй меня" или "Главное, чтобы костюмчик сидел". Интересно, что некоторые реплики были импровизацией артистов. Например, в кинофильме "Место встречи изменить нельзя" Лариса Удовиченко блестяще сыграла Маньку-Облигацию.

Если вы родились в СССР, то точно пройдете этот тест о советских фильмах на 14/14

Изначально актрисе предлагали сыграть Варю Синичкину, но она отказалась, сделав выбор в пользу острохарактерного образа. Поначалу Ларисе Удовиченко было сложно играть преступницу, она не знала ни блатного жаргона, ни жестов, характерных для воров. А потом вошла в роль и даже начала импровизировать на площадке. Например, знаменитой реплики "Облигация или аблигация?" изначально в сценарии не было. Актриса действительно не знала, как пишется это слово, и на всякий случай решила уточнить у коллег по съемочной площадке. Режиссеру Станиславу Говорухину реплика показалась уместной, и он решил, что нужно оставить ее в фильме.

Пройдите наш тест на знание популярных цитат из советского кино.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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