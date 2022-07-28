Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Москва слезам не верит»?

В 2022 году исполнилось 43 года с того момента, как на экраны вышел фильм "Москва слезам не верит". За это время кинокартина получила статус легендарной, ее с удовольствием пересматривают представители разных поколений, и трудно себе представить, что когда-то, после премьеры, кинокритики писали о ней как о "банальной мелодраме". Мало кто знает, что в основу сюжета легла реальная история, но ее героем был... мужчина. Речь идет о сценаристе Валентине Черных. Когда-то он приехал в Москву, поступил во ВГИК и жил в общежитии. А затем познакомился с будущей супругой – уроженкой Москвы, у которой была и прописка, и собственная жилплощадь. Разумеется, нашлись недоброжелатели, которые усмотрели под романтическими чувствами "лимитчика" к москвичке корыстный расчет. Валентин Черных решил, что эта история из личного опыта отлично подходит для сценария, но главную роль в нем отвел женщине – для драматизма. Кстати, изначально сценарий назывался "Дважды солгавшая". Он был создан всего за 19 дней для конкурса сценариев о Москве.

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