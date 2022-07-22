Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?

Сегодня, спустя более полувека после премьеры "Кавказской пленницы", сложно себе представить, что этой культовой советской комедии могло и не быть. Дело в том, что до этого Леонид Гайдай уже выпустил один фильм про Шурика ("Операция "Ы") и три – с участием легендарной троицы Трус, Балбес и Бывалый. Режиссер считал, что все эти персонажи уже исчерпали себя и в новом появлении на экране не нуждаются. Однако руководство "Мосфильма", вдохновленное кассовыми сборами гайдаевских комедий, не собиралось на этом останавливаться и практически сразу же после премьеры "Операции "Ы" заказало сценаристам Якову Костюковскому и Морису Слободскому новый сценарий. Гайдаю буквально в приказном порядке поручили создание фильма. Изначально предполагалось, что он будет состоять из двух новелл, действие которых разворачивается в горах. В первой тройка знакомых зрителю мошенников в исполнении Вицина, Никулина и Моргунова выдавала свои проделки за дело рук снежного человека, во второй сюжет вращался вокруг похищения девушки. В итоге было решено оставить в сценарии только вторую невеллу, получившую название "Кавказская пленница".

Проверьте, насколько хорошо вы помните этот фильм, с помощью нашего теста.