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Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?

22 июля 2022 07:20
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?

Можно ли назвать вас настоящим ценителем легендарной гайдаевской комедии?

Сегодня, спустя более полувека после премьеры "Кавказской пленницы", сложно себе представить, что этой культовой советской комедии могло и не быть. Дело в том, что до этого Леонид Гайдай уже выпустил один фильм про Шурика ("Операция "Ы") и три – с участием легендарной троицы Трус, Балбес и Бывалый. Режиссер считал, что все эти персонажи уже исчерпали себя и в новом появлении на экране не нуждаются. Однако руководство "Мосфильма", вдохновленное кассовыми сборами гайдаевских комедий, не собиралось на этом останавливаться и практически сразу же после премьеры "Операции "Ы" заказало сценаристам Якову Костюковскому и Морису Слободскому новый сценарий. Гайдаю буквально в приказном порядке поручили создание фильма. Изначально предполагалось, что он будет состоять из двух новелл, действие которых разворачивается в горах. В первой тройка знакомых зрителю мошенников в исполнении Вицина, Никулина и Моргунова выдавала свои проделки за дело рук снежного человека, во второй сюжет вращался вокруг похищения девушки. В итоге было решено оставить в сценарии только вторую невеллу, получившую название "Кавказская пленница".

Проверьте, насколько хорошо вы помните этот фильм, с помощью нашего теста.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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