Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Джентльмены удачи»?

Сценарий легендарной комедии "Джентльмены удачи" Георгий Данелия написал в соавторстве с писательницей Викторией Токаревой. Это был ее второй опыт работы над киносценарием – после трагикомедии "Урок литературы" (1968), основанного на ее рассказе "День без вранья". В интервью она вспоминала, что, согласно первоначальной задумке, главным героем должен был стать милиционер, которому по воле судьбы пришлось перевоспитывать жуликов. Причем без каких-то карательных мер, с помощью одной лишь доброты. Прежде чем сесть за написание сценария, Данелия и Токарева отправились в милицию, чтобы проконсультироваться – одобрят ли такую идею? В милиции им ответили, что такой сюжет наверняка не пройдет цензуру: мол, если бандитов можно одним лишь добрым словом вернуть на правильный путь, зачем тогда нужна система правосудия? Сценаристы приняли замечание к сведению и решили сделать главного героя Трошкина не милиционером, а воспитателем детского сада.

Фильм стал таким популярным, что в 2001 году в Москве даже установили памятник Евгению Леонову в образе Доцента-Трошкина. Проверьте, насколько хорошо вы помните "Джентльменов удачи" с помощью нашего теста.