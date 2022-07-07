Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Двенадцать стульев»?

Замысел экранизации "Двенадцати стульев" возник у Леонида Гайдая давно. Известный советский режиссер обратился в Госкино с заявкой еще до начала работы над "Бриллиантовой рукой", но там его идею, что называется, завернули. Приступить к съемкам собственной экранизации литературного шедевра Ильфа и Петрова он мог только после того, как Михаил Швейцер завершит создание двухсерийной картины по "Золотому теленку" с Сергеем Юрским, Леонидом Куравлевым и Зиновием Гердтом в главных ролях.

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Фильм Швейцера вышел в 1968 году и не вызвал большого ажиотажа у публики – по итогам проката он расположился лишь на 17 месте. Причиной провала называли отсутствие эксцентрики, свойственной произведениям Ильфа и Петрова. Поэтому Гайдай, готовясь к началу работы над "Двенадцатью стульями", знал, что его комедия будет как раз таки эксцентрической. В итоге гайдаевская экранизация стала лидером советского проката в 1971 году, собрав в кинотеатрах 39,3 миллиона зрителей.

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