Тест на знание истории самых важных фотографий

С тех пор, как человечество придумало возможность запечатлеть мгновение на фото, прошло немало времени. Всевозможные авторитетные издания то и дело составляют рейтинги самых значимых фотографий в мировой истории. В этот список неизменно попадает, например, кадр “Восход Земли”, сделанный 24 декабря 1968 года Уильямом Андерсом - членом экипажа корабля “Аполлон-8”. Этот выход в космос изначально был историческим - экипажу пилотируемой миссии довелось первыми выйти на окололунную орбиту и совершить десять витков. Члены команды смогли увидеть, как Земля восходит из-за лунного горизонта, и запечатлеть этот момент на цветном фото. Годом позднее, в 1969-м, аналогичный снимок был сделан беспилотным советским кораблем “Зонд-7”. Однако если сравнить два кадра, американский и советский, можно заметить, что цвет лунной поверхности отличается - на советском снимке он значительно темнее. Специалисты объясняют это различие тем, что у “Зонда-7” был другой тип пленки, поэтому цвета различаются.

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